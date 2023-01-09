فاضل المزروعي يطرح  “نظرات العيون”

المستقلة/- طرح الفنان الإماراتي فاضل المزروعي أحدث أغنياته المنفردة من اللون الغنائي الإماراتي بعنوان “نظرات العيون” متعاوناً في كلماتها مع الشاعر عبدالله سيف الريس، ومع الملحن عبدالله البلوشي، ومن توزيع هيثم البلوشي.

وتنتمي الأغنية الجديدة للأغنيات العاطفية التي تحمل بين أبياتها وصفاً للمحبوب، حيث يقول في مطلعها:

لا تحد من نظـرات لعيون

بـ الروف يا سـيد المزايين

نظرتك تسبب ليه جنون

ما اروم اقاوي نظرة العين

ارفق بحالي و خذني بـ هون

يا عود موزن في بساتين

عطاك ربي شكلن و لوون

حسنك ترجّح به موازين

وعرض المزروعي أغنية “نظرات العيون” عبر قناته الرسمية في موقع اليوتيوب، من خلال فيديو ممنتج تضمن كلمات الأغنية، بالإضافة الى نشرها وتوزيعها والإستماع لها من خلال الإذاعات في الإمارات والخليج، وعبر جميع المكتبات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة.