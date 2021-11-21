فاضل المزروعي يجمع الألوان الإماراتية والعراقية والمغربية في موسيقى “مشتاق”

(فيديو)

المستقلة/- طرح الفنان الإماراتي فاضل المزروعي أحدث أغنياته المنفردة من ألحانه وغنائه تحت عنوان “مشتاق”، متعاوناً بها مع كلمات الشاعر سيف بن محمد المزروعي، وتوزيع موسيقي للموزع حمزة الغازي، الذي ولف موسيقى وآلات الأغنية بين الألوان الموسيقية الإماراتية والعراقية والمغربية، لتظهر بشكل ملفت ومتميز، الى جانب كلمات الأغنية التي تحمل معاني جديدة في العشق والإشتياق، حيث يقول في مطلعها:

مشتاق.. متوَلّه.. وبجنون

عليك ياللي تاكل الجو

عقلي وقلبي لك يحنون

كن ابفوادي شاعل الضو

ياللي مسكّت كل مزيون

الجو لك لو كلّهم يو

متميز بحسْنِك ولعيون

وخصرك ٍعلى لقلوب يسطو

ويؤكد فاضل المزروعي أنه سعيد بأغنية “مشتاق” الذي قام بتحضيرها وتجهيزها في استوديوهات الموسيقى في دبي والمغرب، مستخدماً أسلوباً غنائياً جديداً في الكلمة واللحن والتوزيع، متمنياً أن تلاقي إعجاب الجمهور في الإمارات والوطن العربي.

و طرح المزروعي العمل عبر الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، الى جانب قناته الرسمية في موقع “اليوتيوب” متضمن كلمات الأغنية في تصميم الفيديو الخاص بها، وذلك تحت إشراف ومتابعة حكيم باكير.

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