فاشنيستا كويتية تفاجئ متابعيها بخلع الحجاب – صورة

المستقلة /- فاجأت الفاشنيستا الكويتية مريم رضا، المعروفة باسم ”مرمر“، متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخلعها للحجاب، فأثارت جدلا واسعًا.

وشاركت “مرمر” مجموعة من الصور في “سناب شات” و”إنستغرام”، اعتمدت خلالها الظهور بشعرها الطبيعي، واستغنت عن غطاء الرأس الذي اشتهرت به أثناء عملها كمدونة موضة متخصصة بتنسيق ملابس المحجبات.

وأطلت الفاشينيستا الكويتية دون أن تكشف عن وجهها بالكامل، كتمهيد للمتابعين للاعتياد على إطلالتها الجديدة، فيما ينتظر العديد من متابعيها أن توضح أسباب خلعها للحجاب، إذ أنها عادة ما تشارك تفاصيل حياتها مع الجمهور.

وانهالت التعليقات على نبأ خلع مرمر للحجاب، ورأى متابعون أنها حرية شخصية، وآخرون دعوا لها بالهداية، وذكرت فتيات أنهن سيفتقدنها كمدونة موضة للمحجبات، إذ طالما ألهمت إطلالاتها العديد منهن.

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