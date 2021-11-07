فائق زيدان يشكل لجنة تحقيقية في احداث تظاهرت الرافضين الانتخابات

المستقلة/-قرر رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، تشكيل هيئة تحقيقية للتحقيق في الاحداث التي رافقت تظاهرات الرافضين لنتائج الانتخابات يوم 2021/11/5.

وقال اعلام القضاء في بيان تلقت المستقلة اليوم الاحد، إن “الهيئة صدر أمر تشكيلها استنادا إلى احكام المادة (35/ ثالثا) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 والمادة (3/ تاسعا) من قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2017 وتتكون من رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، ونائب رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية وقاضي محكمة التحقيق المركزية، وممثل الادعاء العام”.

ودعت الهيئة المتضررين من هذه الاحداث أو من لديه معلومات تفيد التحقيق التوجه إلى “محكمة استئناف الرصافة لتقديم ما لديهم من شكاوى ومعلومات تتعلق بتلك الحادثة”. كما دعت اعضاء لجنة التحقيق المشكلة من قبل رئيس الوزراء التواصل مع الهيئة لعرض ما يتم التوصل اليه من نتائج ليتسنى للهيئة اتخاذ القرارات المناسبة بصددها”.

وأفادت قيادة العمليات المشتركة أعلى سلطة في الجيش العراقي امس السبت بأن القائد العام للقوات المسلحة وجّه بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بالأحداث الدامية التي رافقت احتجاجات المتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات قرب المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد والذي سقط على إثرها عدد من القتلى وعشرات الجرحى.

واشتعلت فتيل الازمة بين المتظاهرين المناهضين لنتائج الانتخابات وهم أنصار قوى شيعية مقربة من إيران، والقوات الامنية المكلفة بحماية المنطقة الخضراء المحصنة والتي تضم مباني حكومية، ومقار بعثات دبلوماسية وسط العاصمة بغداد بعدما قرر المحتجون التوجه لاقتحام المنطقة من بعض مداخلها لتندلع مصادمات عنيفة سقط على إثرها عدد من الضحايا والعشرات من الجرحى بين صفوف الجانبين.

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