فائق الشيخ علي يهاجم احداث “البرلمان العراقي ” ويوصفه بـ “اقتراح غبي”

المستقلة /- علق السياسي العراقي المستقل فائق الشيخ علي على الاحداث الجارية في البرلمان العراقي، ان ما يجري هو فوضى سياسية وحلول او اقتراح اقتحام البرلمان او عودة نواب التيار الصدري هو “غبي ” حسب وصفه .

وجاء في تغريدة الشيخ علي اليوم الاحد “أغبى اقتراح يعرضه البعض لحل الأزمة الحالية هو مطالبته بعودة نواب التيار الصدري إلى البرلمان!” .

وتسأل عن عودة انصار مقتدى الصدر بعد الاستقالة ؟ قائلا “بعدين.. همه ليش استقالوا أصلاً؟ حتى يرجعوله مرة ثانية!” .