فئة ممنوعة من تلقي لقاح فايزر ضد كورونا

المستقلة /- ينتظر جميع البشر حول العالم إنتاج لقاح كورونا، ومع تجربة أكثر من دواء للقضاء على عدوى كورونا حول العالم، قالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) إنه كان هناك تقريرين عن الحساسية المفرطة وتقرير واحد عن رد فعل تحسسي محتمل منذ بدء التطبيق في وقت سابق من هذا الأسبوع هل يمكن الحصول على لقاح Covid إذا كنت تعاني من حساسية من البنسلين؟ .

تُعرِّف هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) الحساسية المفرطة بأنها “رد فعل شديد ومهدِّد للحياة لمسبِّب مثل الحساسية”.

وقال رئيس MHRA، الدكتور جون راين: “يجب ألا يتلقى لقاح Pfizer BioNTech أي شخص لديه تاريخ من الحساسية المفرطة تجاه لقاح أو دواء أو طعام، ولا ينبغي إعطاء جرعة ثانية لأي شخص عانى من الحساسية المفرطة بعد إعطاء الجرعة الأولى من هذا اللقاح.

وأفادت الدراسة أن الحساسية المفرطة من الآثار الجانبية المعروفة، وإن كانت نادرة جدًا، لأي لقاح، ومعظم الأشخاص لن يصابوا بالحساسية المفرطة والفوائد في حماية الناس من كوفيد -19 تفوق المخاطر.

وأضاف الدكتور راين أن المملكة المتحدة “يمكن أن تكون واثقة تمامًا” من أن لقاح Pfizer / BioNTech قد استوفى “معايير السلامة والجودة والفعالية الصارمة للوكالة التنظيمية، وتم الإبلاغ عن عدد قليل من ردود الفعل التحسسية خلال المرحلة الثالثة من تجارب Pfizer / BioNTech.

ذكر بيتر أوبنشو، الرئيس السابق للجمعية البريطانية لعلم المناعة وأستاذ الطب التجريبي في إمبريال كوليدج لندن، إن هناك “فرصة ضئيلة جدًا” لحدوث تفاعل تحسسي مع أي لقاح، لكن من المهم أن نضع هذا الخطر في نصابه.

وكان حدوث أي تفاعل تحسسي أحد العوامل التي تم رصدها في المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاح Pfizer / BioNTech Covid-19.

كما أبلغوا عن عدد صغير جدًا من ردود الفعل التحسسية في كل من مجموعتي اللقاح والعلاج الوهمي (0.63 بالمائة و 0.51 بالمائة)، وذلك على غرار طرح جميع اللقاحات والأدوية الجديدة ، تتم مراقبة لقاح Covid-19 الجديد عن كثب من قبل MHRA.”

تنصح MRHA حاليًا أي شخص لديه تاريخ من الحساسية المفرطة أو ردود الفعل التحسسية الشديدة بعدم تلقي لقاح Pfizer / BioNTech.

أشار الدكتور ديفيد طومسون من Medic Testing لـ Express.co.uk الى أنه : “في غضون ساعات من طرح لقاح Pfizer / BioNtech الجديد، كانت هناك تحذيرات بشأن أولئك الذين يعانون من الحساسية الذين يتلقون اللقاح.

ويمكن أن تتراوح حساسية البنسلين من خفيفة جدًا إلى مهددة للحياة ، والإرشاد الحالي هو أن الأشخاص الذين يعانون من” ردود فعل تحسسية كبيرة “فقط يجب أن يتجنبوا لقاح.

وصرحت وزارة الصحة العقلية على وجه التحديد أنه إذا كان لديك تاريخ من الحساسية المفرطة أو لقاح أو دواء أو طعام، فلا يجب أن تتلقى لقاح Pfizer / BioNtech.

وحذر MHRA من أن أولئك الذين يعانون من ردود فعل تحسسية شديدة، مثل حساسية البنسلين الشديدة، قد يكونون معرضين لخطر الإصابة بالحساسية تجاه اللقاح.”