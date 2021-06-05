فؤاد عبد الواحد..ألبوم بأربعة أغنيات وأربع ملايين مشاهدة (فيديو)

المستقلة/- يعيش الفنان الشاب فؤاد عبد الواحد نجاح أغنيات ألبومه الجديد “حلم ولا علم” الذي تعاون في أغنياته الأربعة الذي تضمنهم الألبوم مع الموسيقار د. طلال من ناحية الألحان، محققاً لكل أغنية منهم أكثر من مليون مشاهدة في موقع اليوتيوب، ليتخطى مجموع المشاهدات للأغنيات الأربعة ما يزيد عن أربعة ملايين مشاهدة.

الأغنية الأولى “حلم ولا علم” التي عُرضت مصورة بطريقة الفيديو كليب مع المخرج ياسر الياسري ومن كلمات الشاعر خالد المريخي، تخطت المليون ومئة مشاهدة، بينما حققت الأغنيات الثلاث الأخرى “ارحم مشاعرنا” كلمات طارش قطن مليون مشاهدة، وأغنية “قلبي معك” مليون ومائتين مشاهدة، بينما الأغنية الأخيرة “غن” كلمات الشاعر فهد عافت مليون مشاهدة، والذي قدمها بمشاركة الفنانة البحرينيه ليالي.

هذا وكان قد طرح الألبوم “حلم ولا علم” الأسبوع الماضي في قناة روتانا في اليوتيوب، وشهد التعاون الأول بين فؤاد والموسيقار طلال.