غي مانوكيان و لاروسي يحققان نجاحا كبيرا مع”cat & mouse”

المستقلة/- تستعد الفنانة العالمية لاروسي لإطلاق الريمكس الجديد للأغنية بالتعاون مع الفنان اللبناني العالمي غي مانوكيان ومن المقرر إصدار هذا الريمكس يوم 30 تموز- يوليو الجاري.

لاروسي علّقت على تعاونها مع مانوكيان قائلة: “عندما تعرفنا انا وغي على بعضنا البعض بشكل أفضل من الناحية الموسيقية ، علمنا أننا سنتعاون سوياً يوماً ما، وكانت مسألة وقت فقط، وكان غي واثقاً جداًمن قدرته على إنتاج عمل فريد من نوعه وقد تحدثنا كثيراً عن ديناميات الأغنية العربية وكيفية خلق حالة خاصة للمشروع”.

من جهته، قال الفنان اللبناني العالمي غي مانوكيان، تعليقاً على هذا العمل: تعرّفت في دبي على هذه الفنانة المميزة والمليئة بالطاقة والروح الجميلة، وما أن سمعت الأغنيه، حتى قلت لها أراها بشكل آخر ومختلف، مع روح شرقية أكثر. ومن اللحظة الأولى عرفت الشكل العام الذي سأعمل عليه، لتحويل هذه الأغنية الجميلة، الى حالة متميّزة وخاصة بالتلوين الموسيقي لها.

واضافت كنت سعيداً جداً بهذا التعاون، الذي سيفتح لنا آفاقاً أخرى لأعمال جديدة مستقبلاً وبأنواع أخرى من الموسيقى والغناء. لاروسي فنانة جميلة الروح، وتوحي بالتفاؤل وهو ما يبثّ الطاقة الإيجابية بمن يعرفها أو يسمع أغانيها. وأنا استطعت أن اٌقدّم لها الأجمل بالشكل الأنسب. أتمنى أن يحبها جمهورها الكبير، سواء في العالم الأوروبي والأميركي حيث هي معروفة، والعالم العربي الذي بدأت تكوّن فيه جمهورها ومحبيها .

معروف أن غي مانوكيان هو واحد من أشهر الموسيقيين اللبنانيين، ويتميّز بتنويعه الموسيقي في الحفلات الضخمة التي يقدّم فيها موسيقاه وموسيقى لغيره، لكن بروحه وتوزيعه المتفرّد. ولاروسي، هي مغنّية عالمية تقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ فترة، وهي حققت هناك نجاحاً كبيراً. وبدأت منذ فترة تقترب من عالم الغناء بالعربية، وهي تتعلّم اللغة منذ مدة، كما بدأت بتقديم بعض الأغاني “الأميركوعربية”. وهي صوّرت أغنيتها التي أعادت توزيعها الموسيقي مع مانوكيان، في دبي بإدارة المخرج عادل سرحان. وحققت الأإنية أكثر من مليون مشاهدة على “يوتيوب”، وستصوّر معه قريباً فيديو كليب آخر في بيروت.