“غير مستقرة”.. مستجدات الحالة الصحية للفنان خالد سامي

المستقلة/- منى شعلان/ كشف تركي نجل الفنان السعودي خالد سامي، عن توقف قلب والده لمدة أربع دقائق، إلا أنه عاد للنبض مرة أخرى بعد عملية الإنعاش القلبي.

وكتب تركي خالد سامي على حسابه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لاحول ولا قوة إلّا بالله قدر الله ما شاء فعل.. قلب أبوي رجع وقف لمدة 4 دقائق ورجع بعد الإنعاش”.

وأضاف : “ولكن الحالة مو مستقرة أبدًا.. يا رب لا تفجعنا بأبوي وقومه لنا بالسلامة.. تكفون دعواتكم إن ربي يعديها على خير”.

وكان نجل الفنان السعودي قد أعلن مؤخرا عن تدهور الحالة الصحية لوالده ودخوله في غيبوبة لم يستفيق منها حتى يومنا هذا.

وكتب تركي خالد سامي عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” قائلاً: ” لا يزال والدي بغيبوبه والحالة مستقرة الحمدلله بس باقي يقوم، لك أنك تتخيل أنك تتكلم مع شخص يوميًا بدون رد ومع ذلك تعطي نفسك أمل وتحاول تتحلى بالصبر، آخر محادثة بيني وبين ابوي قبل يصير اللي صار كانت وعد بأننا نكافح مع بعض مقدر اخذل ابوي لذلك أنا قاعد اكافح، ما بفقد الامل”.

وأضاف: “احنا كأسرة ما نعيش أفضل أيامنا، شمعة بيتنا هو ابوي، ابتسامته تسوا الدنيا باللي فيها هو أغلى ما املك وأكثر من أحب مستعد اترك الدنيا باللي فيها علشان دقيقة بس اكلمه فيها، لذلك لحد يتوقع أني بكون بخير أنا فقط ملتزم بوعدي بالكفاح والصبر مهما حصل، هذي خلاصة الحكاية”.

يشار إلى أن زوجة الفنان خالد سامي، السيدة عائدة العتيبي قد كشفت مؤخرًا عن أخبار إيجابية ومبشرة في حالة زوجها، وكتبت عبر حسابها على “تويتر”: “للاطمئنان عن حالة خالد سامي مازال في الغيبوبة، ولكن حالته تسير نحو الأفضل والحمد لله”.