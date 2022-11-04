غيثة الحمامصي تشعر بالغدر والخذلان في “المكتاب” –فيديو

المستقلة/- أطلقت الفنانة المغربية، غيثة الحمامصي، عشية يومه الخميس، أغنيتها الجديدة ”المكتاب”، عبر قناتها الرسمية على اليوتوب، وعلى تطبيقات تنزيل الاغاني، وجميع منصات الموسيقى الرقمية.

وتعد “المكتاب” أولى أغاني ألبوم غيثة الحمامصي الجديد والذي يحمل نفس الاسم، ويضم أزيد من عشرة أغاني، ستعمل غيثة على طرحها بشكل منفرد خلال فترات متفرقة.

وتناولت غيثة الحمامصي في “المكتاب” موضوع خيبة الأمل و مشاعر الخذلان التي يحملها كل منا في قلبه سواء من خلال ثقته في بعض الاشخاص أو من الحياة عموما.

وتحت الإدارة الفنية لغيثة الحمامصي، صورت الأغنية بمدينة الدار البيضاء باستخدام أحدث تقنيات التصوير والإخراج، التي تستعمل لأول مرة في المغرب.

واستلهمت النجمة المغربية فكرة الكليب من حياتها كعارضة ومصممة أزياء حيث استوحت مشاهد الكليب من عرض أزياء عالمي، كما اقتنت غيثة الحمامصي أفضل التصاميم والماركات العالمية لتظهر في أحسن حلة في فيديو كليب عملها الجديد.