غيتا لحماصي تطلق أغنية “ندمانة” بحفل ضخم في دبي

المستقلة/- أطلقت الفنانة المغربية غيتا لحمامصي أغنيتها المصورة الجديدة “ندمانة” باللهجة المغربيَّة في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

وأقيم الحفل الذي نظمته شركة “ارتيسيتا” للفنانة التشكيلية وسيدة الأعمال لمياء منهل، في فندق الحبتور بلاس وبرعاية من عطور “موريسك Moresque ” ، وحضره نخبة كبيرة من الفنانين والاعلاميين والوجوه الإجتماعية.

الأغنية من كلمات غيتا الحمامصي و Le Blanc وألحان وتوزيع كلارو بيتس وميكس وماسترينغ وليد بن سعيد، وقد تم تصوير العمل في دبي خلال شهرِ مايو الماضي.

واختارت تصويره في الامارات العربية المتحدة لأنها على حد قولها “بلد التسامح وبالتحديد أردت إطلاقها من دبي المحبة… دبي الإنسان… دبي السلام والسعادة” وذلك بقيادة المخرج طارق إبراهيم، وشركة Creative Cloud Production Services منتجاً منفذاً للعمل ويترأسها المنتج وائل نجار والذي كان مفاجئاً للحضور نظراً للموضوع الذي يطرحه والأسلوب الفني السينمائي في المعالجة وإيصال موضوع الأغنية، كما صمم الرقصة التعبيرية التي تحمل ثورة على كل الظلم التي تتعرض له شخصيات العمل مصمم الرقص المغربي العالمي شفيق.