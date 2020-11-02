محلل سياسي : غياب الإحصائيات الحقيقية لاعداد الناخبين العراقيين لن تحقق انتخابات عادلة   

المستقلة /سرى جياد/ عد المحلل السياسي حمزة الحردان العملية الانتخابية بأنها لن تلبي طموح الشعب العراقي بسبب غياب الإحصائيات الحقيقية لاعداد الناخبين. 

وقال الحردان للمستقلة لايمكن أن تضمن الحكومة وصول جميع المواطنين الى صناديق الاقتراع لوجود شرائح كثيرة من العراقيين مهجرين ونازحين إضافة إلى التغيير الديموغرافي في المدن، كذلك لاتوجد إحصائية دقيقة بسبب إعتماد الطرق الأولية لعمليات الإحصاء .

وأكد انه في ظل الظروف الراهنة لن تكون إنتخابات نزيهة مالم تكون هناك مراقبة دولية حاضرة في جميع الخطوات ولزوم وجود الشفافية،لحين إعلان النتائج.

وأضاف أهمية توفير البيئة المناسبة للانتخابات بحصر صفوة السلاح وتقييد الأحزاب المتنفذة التي تستخدم المال لكسب أصوات الناخبين .

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