غوغل يستذكر ميلاد الفنان نور الشريف

المستقلة/- احتفل محرك البحث العالمي غوغل بالذكرى الـ 75 لميلاد الفنان المصري نور الشريف، بتغيير الشعار على الموقع ووضع رسومات خطية للنجم المصري.

ولد نور الشريف واسمه الحقيقي محمد جابر محمد عبد الله في 28 نيسان/أبريل 1946 في منطقة الخليفة وسط القاهرة عاصمة مصر، واضطر لترك والده قبل أن يكمل السنة الأولى من التخرج، وتحمل عمه إسماعيل عبئ رعايته ونشأته.

في عام 1967 فاز نور الشريف بالجائزة الأولى من أكاديمية الفنون المسرحية المتقدمة وحصل على مرتبة الشرف الأولى. ومنذ ذلك الحين، رشح لمسرحية «باك ستريت» للمخرج المسرحي الكبير سعد أردش (سعد أردش).عندما قدمه عادل إمام للمخرج حسن الإمام فشارك في فيلم قصر الشوق وبعدها توالت أعماله وتألقه.

في عام 2014 بدأ نور الشريف بترك مسيرته الفنية واعتذر عن مشاركته في وظيفة جديدة، والسبب تدهور صحته بسبب سرطان الرئة وشفي بالسفر للخارج ولكن صحته لم تتحسن، وتوفي في 11 آب/ أغسطس 2015.

وكان آخر أعمال سينما نور الشريف فيلم «توقيت القاهرة» للمخرجة ميرفت أمين ،«بتوقيت القاهرة» مع ميرفت أمين وسمير صبرى وكندة علوش وشريف رمزي وأيتن عامر، وكريم قاسم وآخرين ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.