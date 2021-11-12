“غوغل” يحتفي بذكرى أشهر رسام هولندي

المستقلة/- احتفل محرك البحث جوجل بذكرى الرسام الهولندي يوهانس فيرمير اليوم الجمعة، الذى عاش خلال القرن السابع عشر، ويعد واحدًا من أفضل الرسامين الهولنديين على مر التاريخ.

ووضع جوجل اليوم بعض رسومات فيرمير الشهيرة على واجهته الرسمية بدلا من شكله المعتاد.

ولد الرسام يوهانس فيرمير، بمدينة دلفت الهولندية، عام 1632، حيث تعرف تلك الفترة بذروة العصر الذهبي وعصر الباروكية الهولندية. وكان فيرمير احد أكبر وأفضل الفنانين خلال القرن الـ17 في أوروبا، وتخصص في رسم المشاهد الداخلية المنزلية المتعلقة بالطبقة الوسطى.

أفادت التقارير المنشورة في الصحف الهولندية، بأن يوهانس فيرمير، رغم نجاجه الكبير لم يكن ثريًا، حيث ترك زوجته وأطفاله غارقين بالديون بعد مماته.

يوهانس فيرمير عُرف خلال حياته فى دلفت ولاهاي، لكن شهرته المتواضعة أفسحت مجالًا للغموض بعد وفاته، لم يُذكر إلا بالكاد فى كتاب المصدر الرئيسى لأرنولد هوبراكن فى القرن السابع عشر، المسرح الكبير للرسامين الهولنديين والفنانات النساء، وهكذا فقد حُذف من الدراسات الاستقصائية اللاحقة للفن الهولندى لما يقارب قرنين من الزمن.

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