غوغل تكشف عن تفاصيل سلسلة Pixel 7 و Pixel Watch التي طال انتظارهما

المستقلة/- ينطلق حدث أجهزة Google Pixel 7 يوم الخميس 6 أكتوبر، حيث ستكشف شركة “غوغل” الأمريكية عن جميع تفاصيل سلسلة Pixel 7 و Pixel Watch التي طال انتظارهما.

ومن المتوقع أن يكون حدث Google Pixel 7 مميزًا هذا العام، فهو لا يمثل الظهور الرسمي الأول لسلسلة Pixel 7 فقط، بل سيتم إطلاق أول ساعة ذكية تحمل اسم العلامة التجارية للشركة، وفيما يلي أبرز التوقعات بشأن الحدث المرتقب.

Pixel 7 و Pixel 7 Pro

من المحتمل أن يركز العرض التقديمي للحدث على أحدث هواتف “غوغل” وهما Pixel 7 و Pixel 7 Pro، ومن المتوقع أن تأتي السلسلة بتصميم محدث مع إطار من الألومنيوم يمتد إلى شريط الكاميرا.

وستأتي السلسلة أيضًا بمعالج Tensor G2 الجديد والذي من شأنه أن يقوم بتحسين الأداء للوسائط مع المهام الأخرى، وستعمل السلسلة بنظام Android 13، كما يحتوي الطراز الأساسي على كاميرتين خلفيتين مثل Pixel 6 العادي، بينما يأتي هاتف Pro بكاميرا ثالثة.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف Pixel 7 الأساسي يأتي بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت مع سعة تخزين داخلية تبلغ 128 غيغابايت، كما ستبقى الكاميرات دون تغيير إلى حد كبير.

ومن المتوقع أن يباع Pixel 7 و Pixel 7 Pro بسعر 599 دولارًا و 899 دولارًا على التوالي، وليس من المؤكد متى ستصل سلسلة Pixel 7 إلى العملاء، إلا أن الطلبات المسبقة ستبدأ منذ يوم الحدث، ولكن كشفت بعض التقارير السابقة أن “غوغل” ستبدأ في شحن الأجهزة في 18 أكتوبر.

Pixel Watch

تعتبر Pixel Watch أول ساعة ذكية رسمية من “غوغل”، وستعمل بنظام تشغيل Wear OS 3، وتتميز الساعة بتقنية تتبع اللياقة البدنية والنوم والصحة العامة، واستوحت الشركة بعض التصميم من ساعة Apple Watch ولكنها تستخدم شاشة دائرية مثل العديد من أجهزة Wear OS الأخرى.

ولم تشارك “غوغل” الكثير حول الساعة، إلا أن التقارير الأولية تُشير إلى أنها ستأتي بميزات قياس معدل ضربات القلب و الأكسجين في الدم ومراقبة تخطيط القلب التي استعارتها من ساعة Fitbit Charge 5.

وتشير التسريبات إلى أن Pixel Watch قد تستخدم شريحة Samsung Exynos ولكنها قد تحتوي على ذاكرة وصول عشوائي كبيرة تبلغ 2 غيغابايت و32 غيغابايت من السعة التخزينية مع معالج مساعد.

ومثلما هو الحال مع الهواتف، من المفترض أن تبدأ الطلبات المسبقة لساعة Pixel في 6 أكتوبر ومن المقرر أن تباع بسعر يبدأ من 350 دولارًا بسعر أعلى بكثير من ساعة Galaxy Watch 5 التي تبلغ قيمتها 280 دولارًا ومقارب إلى حد ما لسعر ساعة Apple Watch Series 8 التي تبلغ 399 دولارًا.

جهاز Pixel Tablet وأجهزة Nest

لم تكن هناك تسريبات قوية عن إمكانية الكشف عن المزيد من الأجهزة الإضافية في هذا الحدث، ولكن ليس من المستبعد، أن تقوم “غوغل” بكشف تفاصيل عن جهاز Pixel Tablet قبل إصداره في عام 2023، وإلى جانب مزيد من التفاصيل حول الجهاز اللوحي، فمن الممكن الحصول على نظرة خاطفة مبكرة لجهاز Pixel القابل للطي مع المزيد من أجهزة Nest مثل Nest Mini و Nest Audio.

ويمكن أن تفاجئ الشركة مستخدميها بالإعلان عن ميزات متعلقة بالذكاء الاصطناعي، ولكن من غير المعروف ما الذي ستكشفه الشركة في هذا الصدد.