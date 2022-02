غوغل تعلن عن Google Pixel Watch في هذا الموعد

المستقلة /- تتحضر غوغل لدخول مجال جديد في عالم الإلكترونيات عبر ساعات ذكية مميزة ستنافس بها تلك التي تنتجها سامسونغ وهواوي وآبل.

وتبعا لموقع 9to5Google فإن الساعات الجديدة التي ستحمل اسم Google Pixel Watch ستحصل على شاشات لمسية بحواف منحنية تساعد على التحكم بأنظمة الصوت والتطبيقات بشكل سلس، وستحصل على زرين كبيرين على الحافة اليمنى لإطار هيكلها، وستزود بإطارات مطاطية مميزة لتثبيتها بشكل مريح على المعصم.

According to @jon_prosser Google's Pixel watch will be launching on 26th May. Probably alongside the upcoming Pixel 6a. This is very exciting news for all the Pixel fans out there. 😀#pixelwatch #Google #Smartwatch #pixel6pro #pixel6a #AppleWatch #Apple #iPhone #tech #news #S22 pic.twitter.com/94nqyLuzwb

— Turban Tech (@Turbantech23) January 25, 2022