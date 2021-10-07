غوغل تتيح لك معرفة إذا كانت حساباتك تعرضت للاختراق

المستقلة /- عملت “غوغل”، في السنوات القليلة الماضية، على تطوير أداة تسمح لمستخدمي متصفح الويب “كروم” الخاص بها بالتحقق بسرعة مما إذا تعرضت بياناتهم على الإنترنت إلى الاختراق.

وتعد الأداة المسماة Password Checkup، إضافة مجانية لمتصفح “كروم”، وبدأ العمل بها منذ عام 2019، في محاولة لتعزيز أمان المستخدمين عبر الإنترنت، حيث تشهد السنوات الأخيرة تسريبات ضخمة تقدر بمليارات كلمات المرور للحسابات على الويب.

وتعمل الأداة على مسح قواعد البيانات المعروفة لأسماء المستخدمين وكلمات المرور التي تمت سرقتها من مواقع الويب بواسطة متسللين وإتاحتها عبر الإنترنت.

وتشجع أداة Password Checkup من “غوغل” على تغيير أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بهم إذا تم تسريبها من قبل متسللين.

وتعرض تحذيرا كلما قام المستخدم بتسجيل الدخول إلى موقع ويب باستخدام “واحد من أكثر من 4 مليارات اسم مستخدم وكلمة مرور” وقع اختراقها.

ومن المهم تغيير تفاصيل تسجيل الدخول على الفور للبقاء آمنا. ولكن حتى كلمات المرور التي يتم تحميلها عبر الإنترنت دون أسماء مستخدمين مرتبطة بها يمكن أن تعرض المستخدمين للخطر. بمعنى أنه إذا كنت تستخدم كلمة مرور بسيطة جدا، فمن المحتمل أن شخصا آخر يفعل ذلك أيضا، وربما يكون وقع اختراقه.

ويشتري المتسللون قوائم ضخمة من كلمات المرور المخترقة من العديد من المواقع المختلفة لأن الأشخاص يعيدون استخدامها في كثير من الأحيان.

ولذلك من المرجح أن يتمكن متسللون من الوصول إلى حساب ما عن طريق فرض قائمة طويلة من كلمات المرور المخترقة “المعروفة” بدلا من محاولة استخدام أحرف أو أرقام عشوائية.

وقالت جينيفر بولمان من “غوغل”: “يحاول المخترقون بشكل روتيني تسجيل الدخول إلى المواقع عبر الويب مع كشف كل بيانات اعتماد من خلال خرق طرف ثالث. وإذا كنت تستخدم كلمات مرور قوية وفريدة لجميع حساباتك، فإن هذا الخطر يختفي”.

كيف تتحقق من كلمة المرور الخاصة بك

يمكن تحميل Password Checkup المجاني على “غوغل كروم” ويتيح ذلك معرفة ما إذا كانت تفاصيل حسابك تعرضت للاختراق في هجوم إلكتروني أو خرق للبيانات.

وبمجرد التثبيت، تعمل أداة “كروم” في خلفية متصفحك وتتحقق من أي تفاصيل تسجيل دخول استخدمتها.

وإذا كانت كلمة المرور أو اسم المستخدم الخاصين بك يتطابقان مع قاعدة بيانات “غوغل” التي تحتوي على أكثر من 4 مليارات من بيانات الاعتماد المخترقة، فسيقوم البرنامج بوضع علامة عليها.

ويقول التنبيه المنبثق على شاشتك: “اكتشف Password Checkup أن كلمة المرور الخاصة بموقع الويب لم تعد آمنة بسبب اختراق البيانات. يجب عليك تغيير كلمة المرور الخاصة بك الآن”.

وفي حالة حدوث خرق جديد للبيانات، ستبلغك الأداة إذا تم اختراق أي من كلمات المرور الخاصة بك في المرة التالية التي تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى “كروم”.

وتؤكد “غوغل” أن جميع المعلومات مشفرة، وليس لديها طريقة لرؤية البيانات الشخصية للمستخدمين، قائلة: “لقد أنشأنا Password Checkup حتى لا يتمكن أي شخص، بما في ذلك غوغل، من معرفة تفاصيل حساباتكم”.

وأضافت الشركة: “وقع إنشاء Password Checkup مع مراعاة الخصوصية. فهي لا تبلغ أبدا عن أي معلومات تعريفية عن حساباتك أو كلمات مرورك أو جهازك”.

ويمكنك تنزيل Password Checkup من Chrome webstore. ولا تعد أداة “غوغل” الوحيدة التي تتيح هذه الخدمات، حيث تتيح أداة الويب الشهيرة Have I Been Pwned، أيضا، التحقق مما إذا تعرضت للاختراق من قبل.