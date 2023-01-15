غوتيريش في مأزق مع كوريا الشمالية!

المستقلة/- نددت كوريا الشمالية بشدة بالتصريحات التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، و وصف فيها البرنامج النووي لبيونغ يانغ بأنه “خطر واضح وقائم”.

واتهمت بيونغ يانغ في بيان، غوتيريش باعتماد “معايير مزدوجة، وتدمير ثقة المجتمع الدولي بالأمم المتحدة”.

كما اعتبرت في بيان صادر عن المسؤول في الخارجية الكورية الشمالية جو شول سو، أن غوتيريش يتجاهل ما أسمته “الحشد المتهور للأسلحة” من الولايات المتحدة التي قالت إنها كانت تجلب باستمرار جميع أنواع وسائل الضربات النووية إلى شبه الجزيرة الكورية وإلى المنطقة.

وأشار جو إلى أن اليابان لا تتمتع بأي أهلية أخلاقية وقانونية تخوّلها أن تكون جزءا من مجلس الأمن الدولي بسبب ماضيها الحربي والاستعماري.

جاء ذلك بعدما دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون هذا الشهر إلى زيادة هائلة في ترسانة بلاده النووية وتطوير صواريخ باليستية جديدة عابرة للقارات للرد على ما تعتبره بيونغ يانغ عدائية أميركية وكورية جنوبية.

المصدر: العربية.نت