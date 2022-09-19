غوتيريش : فرص إبرام اتفاق سلام بين كييف وموسكو لا تزال ضئيلة

المستقلة /- قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، إنه ليس من الممكن حاليا إجراء محادثات مباشرة بين رئيسي روسيا وأوكرانيا، وإن فرص إبرام اتفاق سلام بين كييف وموسكو لا تزال ضئيلة.

وأضاف غوتيريش: “أعتقد أنه سيكون من المهم تهيئة الظروف لتحقيق السلام وفقا لميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، ولكن إذا فكرنا بشكل واقعي، أعتقد أننا ما زلنا بعيدين عن هذا الاحتمال، وربما سيكون من الصعب إجراء مفاوضات مباشرة بين الرئيسين”.

ولفت إلى أنه مستعد لتقديم “مساعيه الحميدة” لتسهيل هذه المفاوضات، لكن سيرها يعتمد على رغبات رئيسي البلدين.

ووفقا للأمين العام، فإن فرص إبرام اتفاق سلام بين كييف وموسكو لا تزال ضئيلة.

وتابع قائلا: “لأنني أرى أن كلا الجانبين لا يزالان ملتزمين (بأهدافهما). لقد سمعنا أن الرئيس بوتين قال إن العملية ستستمر حتى تتحقق أهدافها. وسمعنا الرئيس زيلينسكي يقول إنه ينوي تحرير جميع أجزاء الدولة الخاضعة لسيطرة روسيا. لذلك من الواضح نحن بعيدون عن اللحظة التي يمكن أن يلتقي فيها الرئيسان”.

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