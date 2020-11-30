غلق مخيم ليلان الأول واخلاء محافظة كركوك من مخيمات النازحين

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المستقلة..اعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو غلق مخيم ليلان الأول بالكامل وخلو محافظة كركوك من مخيمات النازحين بعد نقل آخر الأسر التي كانت تسكن المخيم الى مناطق سكناها الاصلية .

وذكرت حابرو في تصريح صحفي إن ” الوزارة وبتنسيق عالي المستوى مع ديوان المحافظة وقيادة العمليات المشتركة وجهاز الأمن الوطني فضلا عن المنظمات الدولية في محافظة كركوك، اغلقت مخيم ليلان بالكامل بعد عودة آخر (180) عائلة إلى مناطقها ” .

ونوهت الى ان الوزارة مستمرة بتقديم المساعدات الانسانية للعوائل العائدة ولمدة عام .

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