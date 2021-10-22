غضب مغربي يدفع إدارة الجونة للاعتذار

المستقلة /- قدمت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، بيان اعتذار لمطرب وملحن مغربيين، بعد موجة غضب في المغرب بسبب تجاهل تقديمهما خلال المهرجان.

وجاء في البيان: “تتقدم إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، باعتذار رسمي للشعب المغربي الشقيق عن عدم تقديم النجم العالمي من أصل مغربي ريد وان والملحن المغربي نعمان بلعياشي خلال حفل الافتتاح، وتود التوضيح أن ما حدث هو خطأ غير مقصود في الإعداد للحفل وتعرب عن أسفها لوقوعه ونتمنى عدم تكراره”.

وأضاف البيان: “تؤكد إدارة مهرجان الجونة السينمائي، احترامها الكامل لمشاركة الفنانين باعتبارهما قامات فنية عالمية ذات شعبية هائلة في المغرب والعالم العربي، وتقديرها للإنتاج الفني لهؤلاء المطربين، وتتوجه بجزيل الشكر لكل من الفنان ريد وان والملحن نعمان بلعياشي على الأداء المتميز الذي تم تقديمه خلال حفل الافتتاح”.

وختم بالقول: “كما تؤكد إدارة المهرجان اعتزازها بالمشاركات المغربية، في مهرجان الجونة، بكافة دوراته، سواء من الأفلام أو الحضور”.