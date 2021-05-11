غضب شعبي أردني وتجدد الاعتصام قرب السفارة الاسرائيلية

المستقلة /- تجدد الاعتصام قرب السفارة الاسرائيلية في العاصمة عمّان لليوم الثالث على التوالي، اليوم الثلاثاء، رفضا لانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي في القدس وغزة.

وطالب المحتجون بطرد السفير الاسرائيلي في عمّان واغلاق السفارة وقطع العلاقات الدبوماسية مع الاحتلال الاسرائيلي، احتجاجا على الممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال وقصف قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي شنت عدوانًا على غزة أسفر عن سقوط 26 شهيدا، فيما اعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ان سيتم توسيع الحملة على غزة.

أيضًا، دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بدبابات ومدفعية ثقيلة إلى تخوم قطاع غزة، في ظل تصاعد مستمر بالعمليات العسكرية.
كما أمر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعزيز القوات البرية الإسرائيلية الموجودة على حدود غزة.

ووجه جيش الاحتلال تحذيرا لسكان غزة بالابتعاد عما سماها مواقع حماس في المناطق السكنية.

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