غزة : 20 شهيدا من بينهم 9 اطفال

غزة : 20 شهيدا من بينهم 9 اطفال

المستقلة /- استشهد20 فلسطينيين بينهم 9 أطفال وأصيب عدد آخر بجروح، من جراء القصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وفق وزارة الصحة في القطاع، الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان، “وصول20 شهداء من بينهم 9 أطفال وعدد من الإصابات إلى مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة”.

واطلقت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الاثنين، صواريخ من قطاع غزة ردا على الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة.

ودوت صفارات الانذار في عدة مناطق في البحر الميت وجنوب اريحا وتل ابيب والخضيرة.