غرق سفينة روسية قبالة السواحل التركية

المستقلة..أعلنت السلطات التركية، الأحد، غرق سفينة شحن تحمل العلم الروسي قبالة سواحل ولاية بارطن المطلّة على البحر الأسود شمال البلاد.

وأكدت سلطات الولاية إطلاق عملية لإنقاذ طاقم السفينة المنكوبة الذي يُقدّر بـ15 بحّارًا يوجدون الآن على متن ثلاثة قوارب نجاة، بحسب وكالة “الأناضول” الرسمية.

وأشار حاكم الولاية إلى عدم ورود تقارير عن وقوع خسائر بشرية جراء حادث الغرق حتى الآن، لافتًا أن السلطات تواجه صعوبات في عملية الإنقاذ بسبب سوء الأحوال الجوية.

المصدر: وكالة الاناضول