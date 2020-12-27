غرق سفينة إيرانية على متنها 7 أشخاص في مضيق هرمز

المستقلة /- أكدت السلطات الإيرانية، غرق سفينة إنزال على متنها 7 أشخاص قرب جزيرة لارك المطلة على مضيق هرمز.

وأوضح نائب رئيس منظمة الموانئ والملاحة في محافظة هرمزغان، إسماعيل مكي زادة، أن السفينة انقلبت مساء الجمعة (24 كانون الأول 2020) على بعد 25 ميلا من جنوب شرق جزيرة لارك.

وذكر مكي زادة أن الطرف الإيراني أجرى اتصالات مع مراكز الإنقاذ البحري في الإمارات وعمان وباكستان وكافة السفن التي تعبر مضيق هرمز للعثور على البحارة السبعة الذين كانوا على متن السفينة.

وفي 6 كانون الأول 2020، تعرضت سفينة إيرانية محملة بمادة الحديد، للغرق في قناة خور عبدالله الملاحية جنوبي العراق.

وذكر قسم السيطرة والتوجيه البحري في الشركة العامة لموانئ العراق أن السفينة (توران) تعرضت للغرق أثناء محاولة مرورها باتجاه موانئ أم قصر لأسباب فنية.