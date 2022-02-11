غرفة تجارة كربلاء تنتخب رئيسا جديدا لها

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت غرفة تجارة كربلاء، مساء الجمعة، عن فوز زمان صاحب عبد عواد رئيسا جديدا لها.

وقال مصدر في غرفة التجارة لــــ ( المستقلة ) “ترأس جلسة الانتخاب صاحب يونس مهدي باعتباره اكبر الأعضاء سنا ، وقام بفتح باب الترشيح لاختيار رئيس ونائبين لمجلس ادارة الغرفة ، وتم اجراء العملية الانتخابية بكل شفافية ، وأسفرت نتائجها على انتخاب (زمان صاحب عبد عواد) رئيسا بعد انتخابه بإجماع أعضاء مجلس ادارة الغرفة “.

وأضافت كما “فاز في الانتخابات (عبد الكريم محمد رضا البازي) نائباً اول ، و (حيدر عبد الزهرة عزيز زنكي) نائباً ثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة “.

من جانبه قال الفائز برئاسة غرفة تجارة، زمان صاحب عبد عواد في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الغرفة تدرك مهامها المستقبلية ، وقادرة على النهوض بالأداء من خلال الخطط التي وضعت لتطوير العمل والارتقاء بواقع الأسواق في المحافظة والبلد “.

وأكد إن ” فريق الغرفة المنتخب الجديد قادر على احتواء جميع التحديات “.