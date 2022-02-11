غرفة تجارة كربلاء تنتخب رئيسا جديدا لها

رئيس غرفة تجارة كربلاء الجديد

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت غرفة تجارة كربلاء، مساء الجمعة، عن فوز زمان صاحب عبد عواد رئيسا جديدا لها.

وقال مصدر في غرفة التجارة لــــ ( المستقلة ) “ترأس جلسة الانتخاب صاحب يونس مهدي باعتباره اكبر الأعضاء سنا ،  وقام بفتح باب الترشيح لاختيار رئيس ونائبين لمجلس ادارة الغرفة ، وتم اجراء العملية الانتخابية بكل شفافية ، وأسفرت نتائجها على انتخاب (زمان صاحب عبد عواد) رئيسا بعد انتخابه بإجماع أعضاء مجلس ادارة الغرفة “.

وأضافت كما “فاز في الانتخابات (عبد الكريم محمد رضا البازي) نائباً اول ، و (حيدر عبد الزهرة عزيز زنكي) نائباً ثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة “.

من جانبه قال الفائز برئاسة غرفة تجارة، زمان صاحب عبد عواد في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الغرفة تدرك مهامها المستقبلية ، وقادرة على النهوض بالأداء من خلال الخطط التي وضعت لتطوير العمل والارتقاء بواقع الأسواق في المحافظة والبلد “.

وأكد إن ” فريق الغرفة المنتخب الجديد قادر على احتواء جميع التحديات “.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

غرفة تجارة كربلاء تنتخب رئيسا جديدا لها

اخبار العراق

 لجنتا الصدر و الخزعلي تتفقان على دعم واسناد القضاء والأجهزة الامنية في ميسان

اخبار العراق

اعتقال 70 متهماً في محافظة ميسان

اخبار العراق

قطاعات عسكرية لدعم الإجراءات الأمنية في ميسان

اخبار العراق

نقل ضباط ومنتسبي شرطة خارج محافظة ميسان

اخر الاخبار

تدهور الحالة الصحية لفضل شاكر ومنعه من العلاج يتصدر المواقع

اخر الاخبار

أردوغان يحيي ذكرى وفاة السلطان عبد الحميد الثاني

اخر الاخبار

أردوغان يحيي ذكرى وفاة السلطان عبد الحميد الثاني

اخر الاخبار

إعلام أمريكي يكشف السيناريو الوحشي لحرب نووية مع روسيا

اخر الاخبار

الكشف عن عدد الجنود الأمريكيين خارج بلادهم!

اخر الاخبار

للنساء.. فوائد لا تصدق للتبرع بالدم

اخر الاخبار

والد حسام حبيب يسخر من عودة نجله لشيرين

اخر الاخبار

على خطى ياسمين صبري (نادين نجيم) بظهور صادم وجذاب

اخر الاخبار

السعودية تدشن جواز السفر الإلكتروني

اخر الاخبار

للمرة الثالثة.. وفدان من الإمارات وقطر يجتمعان بالدوحة

اخر الاخبار

وسط توتر الأجواء.. لدنمارك تفتح أراضيها لانتشار الجيش الأمريكي

اخبار العراق

عبد الغني شهدا مدربا للمنتخب الوطني العراقي