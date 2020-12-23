غرفة تجارة كربلاء تناشد الحكومة العدول عن قرار رفع الدولار

المستقلة / علي النصر الله /.. ناشد رئيس غرفة تجارة كربلاء نبيل الانباري، مساء الاربعاء، الحكومة المركزية بالعدول عن قرار رفع قيمة الدولار ولما له من أثر على شريحة ذوي الدخل المحدود والناتج عن التخبط في اتخاذ القرار الذي يتعلق باقتصاد البلد.

وقال الأنباري في تصريح صحافي لـ( المستقلة ) على “الحكومة اتخاذ تدابير اقتصادية تحد من حجم الازمة منها تشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي ، ودعم القطاع الخاص ، ومحاربة الفساد ، وضبط المنافذ الحدودية ، وترشيد الإنفاق الحكومي “.

وطالب التجار “بالوقوف معاً لمساندة أبناء الشعب، لنستطيع عبور الأزمة وتلافي تداعياتها وحماية العملة الوطنية، بعدم رفع أسعار البضائع وبالأخص المنتوج الوطني”

واشار الى إن “مبنى الغرفة لا زال مركزا استراتيجيا لتقديم المساعدات لجميع العوائل المتعففة التي أثقل وباء كورونا كاهلها “.