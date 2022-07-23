غرفة تجارة كربلاء تدعو الى مقاطعة المنتجات التركية

المستقلة / علي النصر الله / .. دعت غرفة تجارة كربلاء ، التجار والمستوردين الى مقاطعة المنتجات التركية، احتجاجا على القصف التركي الذي طال مواطنين وعوائل عراقية آمنة في احد المنتجعات السياحية في محافظة دهوك .

وقالت الغرفة في بيان صحافي تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ، اليوم السبت ، ندعو” مواطنون وتجار ومستوردون وبائعون ومصنّعون الى مقاطعة جديّة وشاملة لكل المنتجات التركية وعدم السفر إلى تركيا للتجارة او السياحة او العلاج “.

وأضافت في البيان كما “ندعو الحكومة العراقية والقطاع الخاص العراقي لإعداد خطة حقيقية وجادّة لإعادة تأهيل وتشغيل المعامل والمصانع المتوقفة في عموم البلاد من أجل إعادة إحياء الصناعة العراقية ودعم وتعزيز الإنتاج المحلي “.