غرفة تجارة بغداد تبحث تطوير التعاون التجاري مع الهند

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المستقلة/ رحيم الشمري/.. بحث وفد غرفة تجارة بغداد مع السفير الهندي في العراق بيرندر سنغ ياداف ، تطوير وتسهيل التبادل التجاري ورفع مستوى العلاقات الاقتصادية .

وتطرق وفد الغرفة الى تبادل المعلومات ببن البلدين ، والاتفاق على تسهيل اجراءات عمل التجار ، وقيام غرفة تجارة بغداد برسم طريق لعمل الشركات الاستثمارية الهندية ، عن طريق مخاطبة الجهات الرسمية ومساعدتها بتفعيل الشراكة ، وعرض دراسة متكاملة لتصدير التمور العراقية الى الهند مباشرة  .

واشار السفير الهندي ان مستوى التبادل بين العراق والهند حاليا اربع وعشرون ونصف مليار دولار ، تتضمن استيراد النفط العراقي وتصدير بضائع ، واهمية تعزيز التجارة المشتركة ، ورغبة الحكومة الهندية بالاتجاه نحو العراق وفتح أبواب واسعة للتجارة والاستثمار .

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