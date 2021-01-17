غرفة تجارة بغداد: القرارات غير المدروسة ستسبب بانهيار الوضع الاقتصادي

المستقلة.. حذر رئيس غرفة تجارة بغداد فراس رسول الحمداني ، من انهيار الوضع الاقتصادي في العراق نتيجة سوء القرارات السياسية الاقتصادية غير المدروسة .

وقال الحمداني ان رفع سعر الصرف ٢٠ بالمئة يرتد سلبياً على مستويات الاسعار والحالة المعيشية ، ومشروع الموازنة لعام ٢٠٢١ يشكل خطورة على دخل الفرد من خلال استقطاعات الرواتب للموظفين ، ورفع رسوم الضريبة والتعرفة الكمركية ، والنتيجة التاثير على اقتصاد البلاد .

واشار الى ان الطبقات الفقيرة والمهمشة على المحك ، والحركة التجارية والأسواق تواجه الشلل ، وما يسمى بالموازنة الانفجارية الحالية التي تقدر بحدود ٥٥٠ ترليون دينار ، وعجز يصل الى ٦٠ ترليون دينار تفقتقد الى التخطيط والإدارة والتنفيذ السليم .

وتوقع الحمداني ان الاشهر القادمة ستشهد عجز ومشاكل كبيرة وارتفاع البطالة والفقر الى مستويات عالية ، مع استمرار انعدام المشاريع الاستثمارية الصناعية والزراعية ، وعدم دعم القطاع الخاص ومحاربة التاجر العراقي وفقدان المعرفة بادارة سياسة النقد والمال والتجارة بالأسواق ، وطوق التضيق على القطاع الخاص .