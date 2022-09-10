غرامات مرورية ومحاسبة بسبب زيادة أجرة نقل الزائرين في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت مديرية شرطة ميسان، السبت، عن قيامها بإجراءات مشددة بحق السائقين المخالفين للتسعيرة.

وقال اعلام الشرطة لـ(المستقلة) أن قائد شرطة المحافظة اللواء ناصر لطيف الأسدي اوعز بتشكيل لجان مشتركة من مديرية الجريمة المنظمة ومفارز شرطة ميسان ومديرية المرور وبالتنسيق مع هيئة النقل والمواصلات ، لمحاسبة من يثبت عليهم زيادة الأجرة واستغلال الزائرين المتوجهين لمدينة كربلاء المقدسة .

واشار الى فرض (70) غرامة مرورية بحق المخالفين للأجرة (التي تم تحديدها للعجلات الكبيرة والصغيرة) ، وحجز عدد من “السنويات” العائدة للعجلات المخالفة .

ونوه إلى مواصلة المفارز المشتركة انتشارها بالقرب من ساحات وقوف العجلات بالإضافة الى مرابطة لجان مختصة في السيطرات الرئيسية ووصلاً الى اقصى الحدود الإدارية للمحافظة ، وذلك لتلقي الإبلاغ عن حالات الاستغلال والمخالفات المرتكبة .