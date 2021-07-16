غرامات مالية على أصحاب المحال التي تمارس العمل في كربلاء دون أخذ اللقاح

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شعبة الرقابة الصحية في قسم الصحة العامة بدائرة صحة كربلاء  ، على فرض غرامات مالية تصل الى 500 الف دينار على أصحاب المحال التي تمارس العمل دون أخذ اللقاح المضاد لجائحة كورونا.

وأشار مدير الشعبة كرار جواد العباسي في تصريح صحافي لــــــ ( المستقلة )  مساء الجمعة ، الى إن “الشعبة قامت بتكثيف الحملات الرقابية والتوعوية في الأسواق والمحال التجارية ، بغية مراجعة مراكز التطعيم الموزعة في عموم المحافطة ، من أجل تلقي اللقاحات المضادة لكورنا “.

وقال إن “الشعبة غلقت أكثر من ( 23 ) محل مخالف للشروط الصحية ، وفرض غرامات مالية على ( 39 ) محل غير ملتزم بالمقررات والتعليمات الخاصة بجائحة كورونا “.

وأضاف قمنا ” بتشديد الإجراءات في السيطرات الخارجية ، ومنع دخول المواد الغذائية الفاسدة ، أو المخالفة للمواصفات القياسية العراقية “.

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