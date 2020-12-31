غدا ..مراسم دفن حاتم علي في سوريا بعد تسليم جثمانه الى اسرته

غدا ..مراسم دفن حاتم علي في سوريا بعد تسليم جثمانه الى اسرته

المستقلة..تسلّمت أسرة المخرج السوري الراحل حاتم علي، جثمانه استعداداً لنقله من مصر إلى سوريا، الخميس، على أن يوارى في الثرى غداً الجمعة بمدافن الأسرة ببلدته.

ولفظ المخرج الراحل حاتم علي أنفاسه الأخيرة، في مصر، حيث كان يقيم بها في الفترة الأخيرة، وتم العثور عليه ميتاً داخل غرفته في أحد الفنادق المطلة على النيل، نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وتلقت النيابة المصرية بلاغاً بوفاة حاتم علي، والتي أمرت بتفريغ كاميرات غرفته والطرقات المؤدية إليها للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية حول الأمر، وتم التأكد من وفاته بشكل طبيعي وعدم وجود آثار لعنف على جسده أو دخول أحد غرفته في هذا التوقيت.

وعلى رغم قرار النيابة المصرية تشريح جثمانه، للتأكد بشكل نهائي من وفاته بشكل طبيعي، اعترض عدد كبير من أفراد أسرته على هذا القرار، وطالبوا بعدم تشريح جثمانه، ولكن السفير السوري بالقاهرة أصدر تعليمات بتنفيذ قرار النيابة المصرية وتشريح الجثمان، وانتهى الطب الشرعي في مصر من تشريح الجثمان، وتم التأكد من وفاته بشكل طبيعي.

رافق جثمان المبدع الراحل حاتم علي، في مصر الفنان السوري جمال سليمان، ونجله، ومندوبون عن نقابة المهن التمثيلية في مصر.

وتداولت مواقع سورية أنباء عن تدهور الحالة الصحية لزوجة الراحل حاتم علي الكاتبة دلع الرحبي، وإصابتها بانهيار عصبي فور سماعها هذا الخبر الحزين، وتم نقلها إلى أحد مستشفيات كندا، مقر إقامتها في الفترة الأخيرة، وتسعى الرحبي إلى عودتها سريعاً إلى سوريا لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمان زوجها قبل دفنه.

قدم حاتم علي خلال رحلته الفنية عديداً من الأعمال التاريخية والاجتماعية التي تركت بصمة ملحوظة في الدراما العربية، أبرزها: “صلاح الدين” و”الفصول الأربعة”، “الملك فاروق”، ووضع بصمته الخاصة على الدراما المصرية، بثلاثة أعمال شهيرة هي: “حجر جهنم”، “كأنه إمبارح” وآخرها “أهو ده اللي صار”.