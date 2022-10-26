غدا.. مجلس النواب يصوت على الحكومة الجديدة

المستقلة/- حسم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي موضوع عقد الجلسة الخاصة بالتصويت على الحكومة الجديدة في مجلس النواب.

وقرر رئيس مجلس النواب اجراء التصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الوزارية، غدا الخميس.

كما وجه بتشكيل لجنة لدراسة المنهاج الوزاري.

وكان نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله قد اعترض على صيغة الطلب الذي قدمه رئيس الوزراء المكلف بانعقاد جلسة البرلمان يوم الخميس، الا انه عاد لاعلان موافقته على الطلب “بعد تلافي الأخطاء وتعديل الطلب الذي أرسله رئيس الوزراء المكلف السيد محمد شياع السوداني إلى رئاسة مجلس النواب” حسب بيان صادر عن مكتب النائب الثاني.

و أبدى شاخەوان عبدالله أحمد موافقته على طلب منح الثقة للحكومة الجديدة ودعم رئيس الوزراء المكلف لإستكمال الكابينة، وإستعداد مجلس النواب لعقد جلسة يوم غد الخميس للتصويت على المنهاج الوزاري وأسماء المرشحين للحقائب الوزارية…

واظهرت تسريبات اسماء الوزراء المرشحين لتسنم الحقائب الوزارية، ولكن مكتب السوداني أكد انها غير نهائية وهناك تدقيق في المعلومات المتعلقة بالمرشحين، الا أن معلومات تشير الى تسلم مجلس النواب الاسماء بشكل رسمي للتصويت عليها يوم غد.