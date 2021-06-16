غدا.. فرنسا تلغي إلزامية وضع الكمامات  ..والغاء حظر التجول الأحد

المستقلة/- أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس الأربعاء أن وضع الكمامات في الخارج لن يكون إلزامياً اعتباراً من الخميس إلا في ظروف معينة مثل التجمعات أو الأماكن المزدحمة أو الملاعب الرياضية.

كذلك، أعلن رفع حظر التجول المحدد عند الساعة 11,00 مساء اعتباراً من الأحد المقبل. وأوضح رئيس الوزراء عقب انعقاد مجلسي الدفاع ومجلس الوزراء أن هذا القرار تم اتخاذه لأن الوضع الصحي “يتحسن بوتيرة أسرع مما كنا نأمل”.

وأضاف كاستيكس أن نحو 35 مليون فرنسي يفترض أن يكونوا قد حصلوا على تطعيم كامل بحلول نهاية آب/أغسطس، ومن المفترض أيضاً إعطاء 40 مليون جرعة أولى بحلول التاريخ نفسه.

كما أعرب رئيس الوزراء عن رغبته في أن يحصل 85 في المئة من الأشخاص فوق سن الخمسين والمسنين الذين يعانون أمراضاً، على جرعة واحدة على الأقل بحلول هذا الموعد.

وحتى الثلاثاء، تلقى نحو 30,7 مليون شخص جرعة واحدة على الأقل وتم تطعيم 16,7 مليوناً بشكل كامل.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

مصر.. حبس المتحرش بطفل في قطارالصعيد

اخر الاخبار

مصر.. إحالة المتهم بتصوير فتاة دون رضائها بمطار القاهرة للمحاكمة الجنائية

اخبار السعودية

السعودية تقرر السماح بإقامة الجنائز في المساجد بشروط

اخر الاخبار

بلجيكا تعيد السن المتبقية للمناضل الكونغولي باتريس لومومبا

اخر الاخبار

قمة بايدن -بوتين في جنيف تبدء بمصافحة نادرة في زمن كورونا

اخر الاخبار

غدا.. فرنسا تلغي إلزامية وضع الكمامات  ..والغاء حظر التجول الأحد

اخر الاخبار

جاريد كوشنر يستعد لنشر كتاب  عن رئاسة ترامب

اخر الاخبار

جاريد كوشنر يستعد لنشر كتاب  عن رئاسة ترامب

اخر الاخبار

الحبس الشديد لاربعة مدانين سرقوا اجهزة طبية من مستشفى اليرموك

اخر الاخبار

العراق..كنوز الثقافة ومقالع الإبداع..وقادة الإدارة

اخبار العراق

هوشيار عبدالله: العراق “جمهورية المجاملة” أقيمت لخدمة الحاكمين وإذلال المحكومين

رياضية

أزمة في ريال مدريد تعرقل التعاقد مع مبابي

رياضية

مطالب سورية برحيل معلول عن المنتخب

رياضية

أشرف حكيمي يحسم وجهته المقبلة

رياضية

محترف جديد يلتحق بمنتخب العراق للشباب

رياضية

هجوم دنماركي على اليويفا بسبب إريكسن

رياضية

تحديد موعد التعاقد مع مدرب منتخب العراق الأولمبي