غدا.. روسيا تصادق على ضم مناطق أوكرانية

المستقلة/-أعلنت الرئاسة الروسية، الخميس، أن روسيا ستصادق الجمعة على ضم مناطق أوكرانية تسيطر عليها.

ويأتي هذا الإعلان بعد تنظيم “استفتاء” على الضم في أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها موسكو بشكل جزئي، وهي دونيتسك ولوغانسك في الشرق وخيرسون وزابوريجيا في الجنوب. وصفت الدول الغربية وكييف استفتاءات الضم الروسية بأنها “زائفة”، مؤكّدة أنها لن تعترف بضم هذه المناطق.

وفي العام 2014، ضمّت روسيا شبه جزيرة القرم الواقعة في جنوب أوكرانيا، وهو ما لا يعترف به المجتمع الدولي. ويعكس ضمّ المناطق الأوكرانية تصعيداً في الغزو الروسي لأوكرانيا.

من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس أمام الصحافيين أن ضمّ روسيا مناطق أوكرانية “لا مكان له في العالم المعاصر”.

وقال غوتيريش إن “أي قرار بتنفيذ عملية ضم المناطق الأوكرانية في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا لن يكون له أي قيمة قانونية ويستحق الإدانة (…) إنه تصعيد خطير. هذا الأمر لا مكان له في العالم المعاصر ويجب عدم قبوله”.

وأضاف أن الضمّ “يتعارض مع كل ما يفترض أن يمثّله المجتمع الدولي. إنه يهزأ بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة”.

وتابع أن “أي قرار روسي للمضي في هذا الاتجاه سيهدّد آفاق السلام أكثر ويطيل الآثار المأسوية على الاقتصاد العالمي وخصوصا على الدول النامية، ويعوق قدرتنا على إيصال المساعدات الطارئة إلى أوكرانيا وخارجها”.

وشدد غوتيريش على أنه “حان وقت الابتعاد عن الهاوية”.

لن الكرملين عن خطط روسيا لضم أربع مناطق أوكرانية.

وقال الكرملين يوم الخميس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيوقع وثائق يوم الجمعة لإعلان ضم موسكو للمناطق التي تحتلها روسيا ونظمت فيها استفتاءات.