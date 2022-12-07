غدا بمشاركة عراقية.. انطلاق بطولة كار باك درفت في السعودية

الفلوجي يسعى للفوز بنهائي بطولة ريد بول العالمية

المستقلة/- يشارك بطل العراق في “كار بارك درفت” عبدالخالق الفلوجي في نهائي بطولة ريد بول العالمية التي تقام لاول مرة في مدينة جدة السعودية.

ويتنافس الفلوجي مع 21 سائقا من 18 دولة على حلبة كورنيش جدة يوم غد   الخميس 8-12، على أمل خطف لقب ملك الدرِفت في منافسات ريد بُل كار بارك درِفت 2022.

وينتظر أن تشهد المنافسات حضور جمهور واسع ستغصّ المدرّجات بهم لتشجيع سائقيهم المفضّلين، وسط أجواء فريدة اشتهرت بها البطولة بما ستتضمّنه من عروض رائعة، تجمع بين سرعة السيارات وقوة المحركات ودقّة القيادة وأرفع فنون الدرِفت بما يرافقها من أجواء عابقة بدخان الإطارات الملتهبة حماوةً.

ويقام الحدث في السعودية بالشراكة مع شركة رياضة المحركات السعودية، حلبة كورنيش جدة، ريد بُل موبايل، نيسان، تطبيق كواي، دنلوب، القناة السعودية الرياضية، وموقع عرب جي تي.

وبعدما اشتملت على سلسلة تصفيات انطلقت من بلفاست في إيرلندا الشمالية، حطّت بطولة ريد بُل كار بارك درِفت في موسم 2022 في مجموع 17 دولة، في رحلة البحث عن نخبة سائقي الدرِفت لتمثيل بلدانهم في النهائيات العالمية في جدة الشهر المقبل. ومن جمايكا إلى موريشيوس، زارت السلسلة كذلك كلاً من سريلانكا وباكستان وكينيا وجنوب أفريقيا وبولندا وإستونيا وجورجيا وأذربيجان، إضافة إلى قطر وعُمان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ولبنان، والدولة المضيفة للنهائيات، السعودية. ومن خلال المواهب وعدد البلدان المشاركة هذا العام، ستكون هذه النسخة الأكبر على الإطلاق في تاريخ البطولة.

وتأتي استضافة المملكة للحدث الكبير في وقت تزداد شعبية الدرِفت حول العالم بشكل مطّرد، ويتابع عدد متزايد من الناس هذه الرياضة، ويقصد كثيرون فعالياتها الفريدة لاختبار أجواء الحماسة والتشويق.

ومع مشاركة نخبة “الدرِفترز” في العالم، يتوقع أن تكون المنافسة محتدمة للغاية. ومن الأسماء البارزة على لائحة المشاركين، نجوم من المنطقة مثل أحمد دحام (الإمارات العربية المتحدة)، هيثم الحديدي (عُمان)، وأنس الحلو (الأردن) ، اضافة الى عدد من السائقين المعروفين من دول اخرى.

ويضع البطل العراقي عبد الخالق الفلوجي نصب عينيه التفوق على هؤلاء الابطال والفوز بالبطولة، وهو ما اعتاد عليه في المنافسات التي شارك بها سابقا.

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