غدا.. انطلاق معرض أبوظبي للكتاب بقيادة “موزة الشامسي”

المستقلة/- منى شعلان/ تنطلق فعاليات الدورة الثلاثين لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب غدا الأحد، و التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية بدائرة الثقافة والسياحة.

وتستمر فعاليات المعرض إلى 29 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وتشهد الدورة الثلاثين لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب مشاركة أكثر من 889 عارضا حضوريا وافتراضيا من بينهم ما يزيد على 662 عارضا دوليا و227 عارضا محليا من أكثر من 46 دولة من حول العالم.

وسيشارك العارضون المشاركون حضوريا قائمة إصداراتهم وفعالياتهم افتراضيا، لضمان وصولها إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور في حين يتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 22 ألف زائر.

كما أعفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي جميع دور النشر المشاركة من رسوم الأجنحة، وذلك حرصاً من مركز أبوظبي للغة العربية التابع للدائرة على دعم جميع الجهود الهادفة إلى دعم صناعة النشر لا سيما في ظل ما تشهده حركة النشر من تحديات جراء جائحة (كوفيد – 19).

وتحل ألمانيا كضيف شرف في الدورتين الثلاثين والحادية والثلاثين للمعرض لتسليط الضوء على الإرث الثقافي الغني لألمانيا وإسهاماتها في قطاع المعرفة والتبادل الثقافي.

كما يستضيف المعرض 315 ضيفا ومتحدثا واقعياً افتراضيا، إضافة إلى أكثر من 230 جلسة واقعية وافتراضية في ظل برنامج متنوع بالشراكة مع أكثر من 20 جهة ومؤسسة ثقافية محلية ودولية لتنظيم جلسات ثقافية ومهنية وتعليمية وعروض فنية، إضافة إلى إطلاق أول منصة افتراضية للناشرين لتبادل حقوق النشر على مستوى المنطقة العربية في ظل توفير حزمة شاملة من الفوائد التحفيزية للناشرين والمؤلفين على حد سواء.

وتوفر الدورة الحالية من المعرض نصف مليون كتاب في مختلف المجالات، إذ تعد هذه الدورة الأكبر في مجال دعم الناشرين منذ تأسيس المعرض حيث شهدت تقديم 300 منحة موزعة على الكتب الورقي والرقمية والصوتية كجزء من برنامج “أضواء على حقوق النشر.

وشهدت الدورة الحالية من المعرض تولي موزة الشامسي، المديرة التنفيذية لمركز أبوظبي للغة العربية بالإنابة، منصب مديرة معرض أبوظبي الدولي للكتاب لتكون أول امرأة تدير معرضا دوليا للكتاب في المشرق العربي.