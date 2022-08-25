غدا.. انطلاق  كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية للكرة الطائرة للسيدات

المستقلة/- تنطلق يوم غد الجمعة، النسخة الأولى من بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية للكرة الطائرة للسيدات بمشاركة ستة فرق من المنطقة.

وينضم من دولة الإمارات العربية المتحدة فرق أكاديمية فاطمة بنت مبارك، ونادي الوصل، ونادي مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة سيدات الشارقة، إلى جانب نادي جامعة نورة من المملكة العربية السعودية، ونادي سلوى الصباح من الكويت، ونادي البحرين في المسابقة التي تستضيفها صالة جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

ويأتي الهدف من تنظيم البطولة تأكيداً على مساعي أكاديمية فاطمة بنت مبارك لتطوير المواهب الرياضية على المستوى المحلي وتوفير الرعاية اللازمة لها، ومنحها الفرصة للمشاركة في المنافسات بانتظام، واستقطاب الجماهير لمتابعة الأنشطة الرياضية المختلفة.

وفي تعليق لها، قالت فاطمة العامري من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية: “مع تبقي يوم واحد فقط على انطلاق المنافسات، فإننا نتطلع لاستضافة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية للكرة الطائرة للسيدات التي تتيح الفرصة للاعبات الطموحات من أجل تطوير مستوياتهن في مختلف أرجاء المنطقة، والمشاركة في هذه المباريات ضمن بيئة تنافسية لاختبار ما تمتلكه اللاعبات من قدرات”.

وأضافت: “عملنا على الاهتمام بتنظيم العناصر التي تقوم عليها البطولة لضمان تقديم أعلى مستوى ممكن، وقد استعدت جميع الفرق الستة بشكل جيد لتقديم أفضل أداء لها في هذه المسابقة، وستكون الفرق حريصة على المساهمة في إنجاح هذا الحدث”.

وتمنت العامري كل التوفيق للفرق المشاركة، معبرة عن ثقتها التامة ” من أننا سنشهد عدداً من المباريات الرائعة في لعبة كرة الطائرة والمنافسات الندية خلال الحدث”.

وتشهد بطولة كأس الخليج للكرة الطائرة التي تستمر على مدار ستة أيام وتستمر حتى يوم الأربعاء، توزيع الفرق المشاركة ضمن مجموعتين على أن تُلعب المباريات من الجمعة إلى الأحد.

تضم المجموعة الأولى: نادي سلوى الصباح، ونادي البحرين، ونادي سيدات الشارقة، بينما تضم المجموعة الثانية: نادي الوصل، ونادي نورة السعودي، وفريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك. وتفتتح فعاليات البطولة باللقاء الذي يجمع بين نادي سلوى الصباح في مواجهة نادي سيدات الشارقة، والذي يقام عصر يوم الجمعة، تليها المباراة بين فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك، ونادي نورة السعودي .

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، فيما تقام المباراة النهائية لتتويج الفريق الذي سيحمل لقب البطولة يوم 31 آب/أغسطس.

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