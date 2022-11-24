غدا .. انطلاق الدورة الثانية من مهرجان فن وفرس الدولي في المغرب

غدا .. انطلاق الدورة الثانية من مهرجان فن وفرس الدولي في المغرب

المستقلة/- تنعقد فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي فن وفرس بعين الشكاك، في الفترة الممتدة بين 25 و27 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 تحت شعار “الفنون، الثقافة والتراث: روافع لبناء إفريقيا التي نريدها”.

تنطلق الدورة، التي تحمل إسم المرحوم لحسن السكوري، صباح غد الجمعة بعروض الفرسة التقليدية بمشاركة أزيد من 30 سربة ممثلة لمختلف جهات المملكة.

أما الافتتاح الرسمي، فينطلق ابتداء من الرابعة عصرا باستقبال الوفد الرسمي واستعراض الفرق المشاركة، وأداء النشيد الوطني المغربي ونظيره الخاص بجمهورية الكاميرون باعتبارها ضيف شرف الدورة.

كما يتم بنفس المناسبة، إلقاء مجموعة من الكلمات الرسمية وتكريم عدد من الشخصيات الدبلوماسية والفنية، من أبرزها: د. إلهام المرضي وسفير دولة الكاميرون وعميد السلك الدبلوماسي الإفريقي بالرباط، إضافة إلى المايسترو موحى كنباش والمايسترو بوشتى بورزيقات، والطلقة الجماعية للخيالة التي تقدمها جميع الفرق المحلية.

وتتواصل فعاليات اليوم الأول من المهرجان، بأمسية فنية تشارك فيها مجموعة “إزم نفاس” لفن أحيدوس والفنانة رشيدة طلال.

كما تقدم الأمسية طبقا فنيا إفريقيا، بمشاركة الفنانة البوركينافية “الأميرة ستيلا عائشة” ومجموعة الرقصة الشعبية لجمهورية الكاميرون، ومجموعات الرقصة الشعبية لجمهوريات النيجر وجزر القمر ومالي وساحل العاج والسينيغال والكونغو الديموقراطية وبوركينافاسو والغابون وإفريقيا الوسطى.

وتتواصل عروض الفروسية التقليدية على شرف الضيوف الأفارقة، السبت ، كما تقدم أمسية فنية بمشاركة عدد من المجموعات في فن أحيدوس والفنانين زكريا الغافولي وحاتم إدار.

وتختتم الدورة الثانية من المهرجان الأحد ، بعروض الفروسية التقليدية وأمسية فنية تقدم فيها “سمفونية أحيدوس” بمشاركة 10 فرق أحيدوس، ومجموعة الفنان كوردة ومجموعة عين إشبيلية للفنون الشعبية دبدو، ومجموعة لحسن الخنيفري إضافة إلى مجموعة من فرق فن أحيدوس.