غدا المباراة الأخيرة .. بيكيه يقرر اعتزال اللعب بشكل نهائي

المستقلة/- أعلن المدافع الإسباني المخضرم جيرارد بيكيه عن اعتزاله لكرة القدم بشكل نهائي، في قرار عّد بمثابة المفاجأة المدوية، ليس للجماهير فقط بل لإدارة برشلونة أيضًا!

ومن المقرر أن تكون مباراة برشلونة امام ألميريا غدا السبت هي الأخيرة له بقميص البلوجرانا.

ونشر بيكيه فيديو عبر حسابه الرسمي على “تويتر” يعلن خلاله إنهاء رحلته مع برشلونة واعتزال كرة القدم، واستعرض خلاله مسيرته التي امتدت من 2009 وحتى 2022 بقميص البرسا.

وقال الدولي الإسباني في الفيديو أنه سيعود عاجلًا أو آجلًا لبرشلونة في دور إداري، معللًا أسباب اعتزاله بأنه قال مرارًا وتكرارًا أنه لن يلعب لنادٍ آخر بعد برشلونة.

صحيفة “موندو ديبورتيفو” أكدت أن القرار لم يتم الاتفاق عليه بشكل مسبق، وجاء بصورة فردية من صاحب الـ35 سنة الذي قرر اعتزال اللعبة رغم ارتباطه بعقد مع النادي حتى حزيران/ يونيو 2024.

المبالغ التي حصل عليها بيكيه طوال فترته مع برشلونة أثارت حالة من الجدل الفترة الماضية، بل تم الكشف عنها بشكل علني، بتواجد مستحقات متأخرة للاعب منذ جائحة فيروس كورونا بالإضافة للأموال المتبقية من عقده الحالي بقيمة كلية تصل إلى 80 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لو كان القرار من جانب واحد كما هو مفهوم، فمن المفترض أن يتخلى بيكيه عن هذه المبالغ، كما يحدث مع المدربين في حالة الاستقالة بكامل رغبتهم وعدم فصلهم من مهامهم.

وهناك احتمال آخر وهو أنه بمجرد إعلان بيكيه عن قرار اعتزاله، قام بالاتصال ببرشلونة، ورئيس النادي خوان لابورتا للتفاوض على شروط رحيله، ولكن على أي حال لا يبدو أنه سيحصل على جميع الأموال المستحقة له.

ومن جانبه قال لابورتا عن هذا الأمر في تصريحات للموقع الرسمي لبرشلونة:”إنه جزء من درع النادي وسيظل أيقونة لبرشلونة”.

وأضاف:”الاتفاق لا يزال في طور الانتهاء، لكن اللاعب مستعد للغاية لمساعدة النادي، ويتفهم موقفنا جيدًا فيما يتعلق باللعب المالي النظيف وفاتورة الأجور”.

وتابع:”لا يوجد شيء مقرر حتى الآن، يجب أن يشعر بيكيه بالراحة لأنه شخص يتحمل الكثير من المسؤولية ونحن تحت تصرفه حتى تكون عملية رحيله مناسبة بقدر الإمكان”.

جدير بالذكر أن بيكيه مر بالعديد من الأزمات الفترة الأخيرة، أبرزها هبوط مستواه ومعاناته مع الإصابات وغيابه عن المشاركة بصفة أساسية وانفصاله عن المغنية العالمية شاكيرا.

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