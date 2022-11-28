غدا.. السوداني سيزور طهران ورئيسي سيكون باستقباله

المستقلة /- يتوجه رئيس مجلس الوزراء العراقي ، محمد شياع السوداني إلى العاصمة الايرانية طهران ، تلبية لدعوة كان قد وجهها إليه قبل يومين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقال مساعد مدير مكتب الرئيس الإيراني للشؤون السياسية محمد جمشيدي، لوكالة “إيرنا” الإيرانية، إن “إبراهيم رئيسي، سيكون في استقبال السوداني، في مجمع سعد آباد الثقافي والتاريخي بطهران”.

وأضاف جمشيدي، أن “السوداني سيعقد اجتماعات رسمية خلال هذه الزيارة التي تستغرق يومًا واحدًا، وسيتم توقيع مذكرة تفاهم لتطوير التعاون بين طهران وبغداد”.