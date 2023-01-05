غدا الجمعة.. البصرة تفتتح منافسات النسخة 25 من بطولة الخليج

المستقلة/- تفتتح البصرة الفيحاء، يوم غد الجمعة، منافسات النسخة الـ 25 من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، بمشاركة 8 منتخبات هي السعودية وعُمان واليمن والكويت وقطر والإمارات والبحرين، إضافة الى العراق المضيّف، وذلك في ملعب مدينة البصرة الدولي (جذع النخلة).

ويستهل منتخبنا الوطني البطولة بملاقاة شقيقه العماني عند الساعة ً السادسة مساء في ملعب جذع النخلة بالمدينة الرياضية، على أن يسبق تلك المواجهة حفل الافتتاح الرسمي للبطولة الذي ستتخلله فقرات غنائية وتراثية وثقافية تتغنى بمدينة البصرة والعراق ومنطقة الخليج بشكل عام.

يخوض منتخبنا الوطني اليوم الخميس آخر وحداته التدريبية فــي الملعب الثانوي لمدينة البصرة الرياضية بمشاركة 25 لاعباً وبقيادة المدرب الإسباني خيسوس كاساس وجهازه المساعد.

ويطمح الجمهور العراقي الذي سيملأ اليوم مدرّجات ملعب البصرة الدولي أن يحسم الأسود المباراة لصالحهم لإتمام فرحة افتتاح البطولة بأداء ونتيجة لمواصلة الطريق نحو خطف الكاس.

ويخوض يوم غد ايضا منتخب اليمن اختباراً صعباً أمام نظيره السعودي عند الساعة التاسعة والنصف مساء، لحساب المجموعــة ذاتها، وتبدو حظوظ الأخضر أوفر للفوز وحصد النقاط الكاملة، عطفاً على نوعية لاعبيه وخبرته في المسابقة، في المقابل يتطلــع اليمن لتقديم مباراة جيدة ومجاراة منافسه، على أمل الخروج بنتيجة إيجابية تكون حافزاً له قبل ملاقاة عمان في الجولة الثانية.

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