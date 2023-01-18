غدا.. الجماهير العراقية بأنتظار حفل مميز لنهائي “خليجي 25”

المستقلة/- بعد ايام مميزة وتنظيم اشاد به جميع الصحفيين الرياضيين من دول الخليج العربي الذين شاركو في تغطية خليجي 25 في البصرة، ينتظر الجمهور العراقي مواجهة نهائي البطولة، يوم غد الخميس، بلقاء المنتخب العراقي والمنتخب العماني على ملعب جذع النخلة.

وفي الوقت الذي تتضارب فيه التوقعات بشأن من يتوج بطلا لخليجي 25 ، مع افضلية نسبية للفريق العراقي، تثار مخاوف من الاعداد الضخمة المتوقع ان تتجه الى ملعب جذع النخلة بما يتجاوز الاعداد التي يستوعبها الملعب، كما هو الحال في المباريات السابقة التي شهدت اقبال غير مسبوق للجماهير حيث كانت البطولة الاكثر عددا من الجماهير الحاضرة في الملاعب لمتابعة المباريات.

اللجنة المنظمة لبطولة “خليجي 25” اعلنت من جانبها عن اتخاذ، جملة من الإجراءات الاستثنائية من أجل ضمان نجاح المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج، وتفادي السلبيات التي حدثت في المباراة الافتتاحية، و ختام العرس الكروي في أفضل صورة ممكنة تعكس الجهود العراقية التي بذلك لإنجاح البطولة.

حفل فني سريع

رئيس اللجنة الاعلامية للبطولة عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم احمد الموسوي قال في تصريحات صحفية أن “حفل ختام البطولة الخليجية بالبصرة سيكون غير مسبوق في تاريخ البطولة، حيث تم التركيز على مراسم التتويج، من خلال تجهيز مسرح خاص، ليكون التتويج بشكل احتفالي لم تشهده البطولات السابقة، وبما يليق بالبطل المتوج بالكأس”.

واشار الى أن النهائي سيشهد حفلا غنائيا “سريعا ومبسطا”، ورغم عدم افصاح الموسوي عن هوية المطربين الذين سيشاركون في الاحتفال “حتى تبقى مفاجأة للجماهير الخليجية “، الا أن تسريبات من البصرة اشارت الى أن الحفل سيشهد مشاركة الفنانيين الخليجيين ماجد المهندس، واحلام.

14 شاشة عملاقة وفتح ملعب الميناء

وعن الإجراءات المتخذة بخصوص المباراة النهائي في ملعب “جذع النخلة” أوضح الموسوي ان اجتماع أمني عقد مع اللجان الفنية والأمنية والمسابقات والإعلامية واللجان التنظيمية الاخرى، بهدف التنسيق وتفادي السلبيات التي حصلت.

واشار الى توفير 14 شاشة عملاقة لتركيزها في أماكن مختلفة من محافظة البصرة، وفتح ملعب الميناء أمام المشجعين، من أجل منح الفرصة للجماهير لمشاهدة النهائي بشكل جماعي وفي تجمعات مناطق المشجعين.

دعوة نجوم الكرة العراقية

وستشهد المباراة النهائية حضور عدد من نجوم الكرة العراقية السابقين ، الذين تم توجيه الدعوات لهم من اللجنة المنظمة للبطولة اعترافا بما قدموه من خدمات للكرة العراقية.

ومن المتوقع أن يشهد ملعب جذع النخلة في محافظة البصرة حضورا جماهيريا كبيرا، يفوق استيعاب الملعب، حيث توجهت اعداد كبيرة من الجماهير العراقية من مختلف المحافظات الى مدينة البصرة لمشاهدة نهائي البطولة، كما اعلن الاتحاد العماني عن استعداد خمسة الاف من المشجعين العمانيين لحضور المباراة بعد توفير التذاكر لهم.

في الوقت نفسه فأن العاصمة بغداد وبقية المحافظات شهدت استعدادات بنصب شاشات ضخمة في الساحات والمراكز الترفيهية والكافيهات والحدائق العامة لاجل توفير الفرصة لجميع الراغبين بمتابعة المباراة.

وشهدت ايام البطولة احتفاء عراقي شعبي ورسمي غير مسبوق بالفرق المشاركة والجماهير الخليجية التي توافدت الى مدينة البصرة، بالشكل الذي جعل من البطولة كرنفال شعبي استمر عشرة ايام متواصلة، بشكل اثار اعجاب الزوار.