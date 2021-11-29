غدا الثلاثاء.. انطلاق منافسات النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب 2021

المستقلة/- يترقب عشاق الكرة العربية انطلاق منافسات النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب 2021، غدا الثلاثاء 30 نوفمبر الجاري والتى تستضيفها قطر وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر المقبل، لتعود البطولة بعد غياب استمر 9 أعوام، بمشاركة 16 منتخبا مقسمة إلى 4 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات.

وعادت بطولة كأس العرب بعد توقف تسع سنوات، ولكن بشكل جديد برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم، وستلعب البطولة على ملاعب كأس العالم 2022، ويتواجد منتخبنا الوطنى المصرى ضمن منتخبات المجموعة الرابعة مع الجزائر، لبنان، والسودان.

كاس العرب
وتوجت 5 منتخبات بلقب كأس العرب خلال 9 نسخ سابقة من البطولة، ويعد المنتخب العراقى الأكثر تتويجا بـ 4 ألقاب، المنتخب السعودى لقبين، وكل من مصر، المغرب وتونس بلقب واحد.

وجاء سجل الأبطال لبطولة كأس العرب على النحو التالى:

1963 تونس

1964 العراق

1966 العراق

1985 العراق

1988 العراق

1992 مصر

1998 السعودية

2002 السعودية

2012 المغرب

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