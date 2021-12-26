غدا الأثنين .. بدء التسجيل والمباشرة للمقبولين في الجامعات والكليات الأهلية

التعليم العالي

 

المستقلة/- اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن بوابة التقديم للجامعات والكليات الاهلية ستغلق عند الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم الأحد الموافق 2021/12/26 على أن تنطلق يوم غد الاثنين مرحلة التسجيل والمباشرة للطلبة ممن أتموا عملية التقديم وظهرت أسماؤهم في واجهة المعاينة الخاصة بالمفاضلة بوصفهم مرشحين للقبول.

ولفتت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الى أن عملية التسجيل ستكون على وفق نظام الوجبات وحسب تسلسلات الطلبة. ودعت المشمولين ضمن وجبة القبول الأولى الى التوجه الى الجامعات والكليات الأهلية واستكمال إجراءات التسجيل مستصحبين معهم الوثائق الدراسية والمستمسكات الثبوتية المطلوبة.

كما دعت الطلبة مما ظهرت أسماؤهم ضمن الوجبات الأخرى الى مراقبة حسابهم الطلابي وانتظار إمكانية التسجيل حسب توفر المقاعد الشاغرة حتى يتسنى لهم إتمام عملية التسجيل والمباشرة.

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