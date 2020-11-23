غدا.. افتتاح تمثالي كوديا واورنمو في متحف الناصرية الحضاري

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المستقلة..اعلن مدير متحف الناصرية الحضاري عامر عبد الرزاق عن اتفاق بين أدارة متحف الناصرية الحضاري والنحات العراقي أحمد حسن لنحت تمثالي الأمير كوديا والملك أورنمو لنصبهما في بوابة متحف الناصرية الحضاري .

وقال رزاق ان هذا العمل نفذه النحات بشكل طوعي كهدية لمتحف الناصرية ،وسيقام أحتفال يوم 24-11 لهذا الحدث

وأشار الى ان ارتفاع كل تمثال هو 4م ووزن كل واحد أثنين طن ،منوها الى ان هذين التمثالين لهما أثر فاعل في المشهد الثقافي لمحافظة ذي قار ومنها زيادة أقبال الناس لزيارة متحف الناصرية

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