غدا.. استئناف المباحثات بين روسيا وأوكرانيا

المستقلة/- أكد مفاوض روسي، اليوم الأحد، أن محادثات السلام مع أوكرانيا ستستأنف غداً الإثنين ، نافيا في الوقت نفسه وجود مسودة اتفاق سلام جاهزة لعقد أي اجتماع على مستوى كبير.

ولفت إلى أن موقف موسكو من مسألتي شبه جزيرة القرم ودونباس لم يتغير.

ميدانيا، دوت انفجارات كبيرة في مدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا، فيما قال شاهد لـ”رويترز”، إنه “سُمع دوي سلسلة انفجارات وشوهد دخان يتصاعد في مدينة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا في الساعات الأولى من صباح الأحد”.

وكانت الاستخبارات البريطانية حذرت من الألغام في البحر الأسود، مؤكدة أنها “تشكل خطرا جسيما على الأنشطة البحرية”.

وقالت الاستخبارات البريطانية، إن “القوات الروسية لا تزال تواصل حصار السواحل الأوكرانية على البحر الأسود وبحر أزوف”.

وقبيل بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي، دائما ما أعلنت موسكو حقها في الدفاع عن أمنها وإزاحة ما أسمتهم “النازيين”، وذلك في ظل إصرار كييف وحلفائها في الغرب بضمها إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، الذي يرغب في التوسع شرقا، ما يعني إقامة قواعد عسكرية قرب حدودها.

كما قالت روسيا إن عمليتها العسكرية جاءت للدفاع عن جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك شرق أوكرانيا من “الإبادة الجماعية” التي تقوم بها كييف ضد المنطقتين اللتين أعلنتا استقلالهما عن كييف واعترفت موسكو بهما مؤخرا.

وأعلن بوتين في خطابه الذي دشن فيه العملية العسكرية أن بلاده لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية، ولا تخطط لاحتلالها، ولكن “من المهم أن تتمتع جميع شعوب أوكرانيا بحق تقرير المصير”، مشددا على أن “”تحركات روسيا مرتبطة ليس بالتعدي على مصالح أوكرانيا إنما بحماية نفسها من أولئك الذين احتجزوا أوكرانيا رهينة”.