غدا..إيران تستأنف ضخ الغاز للعراق

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة/- تستأنف ايران بدء من غد الأربعاء، تدفقات الغاز بمعدلاتها العادية إلى العراق اعتبارا من غد الأربعاء، بعد أن توصل البلدان إلى اتفاق بشأن فواتير غير مدفوعة.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى لرويترز اليوم الثلاثاء، إنه تم التوصل لاتفاق أثناء اجتماع بين وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، الذي يزور بغداد، ونظيره العراقي ماجد مهدي لاستئناف المعدلات العادية لتدفق الغاز اعتبارا من مساء الأربعاء.

كانت شركة الغاز الحكومية الايرانية أعلنت يوم الاثنين إنها خفضت الإمدادات إلى العراق بسبب متأخرات تزيد على ستة مليارات دولار.
وقالت وزارة الكهرباء العراقية إن تلك التخفيضات تُعرض بغداد ومدنا أخرى لخطر نقص شديد في الكهرباء.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

غدا..إيران تستأنف ضخ الغاز للعراق

اخر الاخبار

اعلان نتائج الانتخابات الخاصة بجمعية القضاء

اخر الاخبار

3.5٪ انخفاض في مؤشر المعنويات الاقتصادية التركي

اخر الاخبار

فيديو.. نجمة The Voice تتعرض للاختطاف من قبل سائق تاكسي

اخر الاخبار

الفنانون ينعون المخرج السوري حاتم علي بكلمات مؤثرة

اخبار العراق

زاخو يصعق الزوراء بهدف في الدوري العراقي

اخر الاخبار

البورصة السعودية تستقر في المنطقة الخضراء