غدا..إيران تستأنف ضخ الغاز للعراق

المستقلة/- تستأنف ايران بدء من غد الأربعاء، تدفقات الغاز بمعدلاتها العادية إلى العراق اعتبارا من غد الأربعاء، بعد أن توصل البلدان إلى اتفاق بشأن فواتير غير مدفوعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى لرويترز اليوم الثلاثاء، إنه تم التوصل لاتفاق أثناء اجتماع بين وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، الذي يزور بغداد، ونظيره العراقي ماجد مهدي لاستئناف المعدلات العادية لتدفق الغاز اعتبارا من مساء الأربعاء.

كانت شركة الغاز الحكومية الايرانية أعلنت يوم الاثنين إنها خفضت الإمدادات إلى العراق بسبب متأخرات تزيد على ستة مليارات دولار.

وقالت وزارة الكهرباء العراقية إن تلك التخفيضات تُعرض بغداد ومدنا أخرى لخطر نقص شديد في الكهرباء.