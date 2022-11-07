غدا.. آخر خسوف قمري كامل لمدة ثلاث سنوات

المستقلة/- يشهد العالم يوم غد الثلاثاء خسوف القمر ، والذي يمثل فرصة نادرة لرصده، لن تتكرر لمدة ثلاث سنوات.

سيكون الخسوف الكلي للقمر مرئيا في أنحاء أميركا الشمالية في ساعات ما قبل الفجر، وكلما تم التوجه أقصى الغرب كلما كانت الرؤية أفضل، وفي آسيا وأستراليا وبقية المحيط الهادئ يمكن رؤيته بعد غروب الشمس.

كعلاج إضافي، سيكون أورانوس مرئيا فقط بعرض إصبع فوق القمر على شكل نجم لامع.

بالإجمال سوف يستمر ظهوره نحو ساعة ونصف بداية من 5:16 صباحا حتى 6:41 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في الوقت الذي تمر فيه الأرض مباشرة بين القمر والشمس.

ويظهر القمر الذي يعرف باسم قمر الدم، باللون البرتقالي المائل للاحمرار المختلط من ضوء غروب الشمس وشروقها.

في ذروة الخسوف، سيكون القمر على بعد 390653 كيلومترا، وفقا لعلماء ناسا.وستعمل المناظير والتلسكوبات على تحسين الرؤية شريطة أن تكون السماء صافية.

وستحصل أميركا الجنوبية على لمحة من خسوف القمر يوم الثلاثاء في حال سمح الطقس بذلك.

وسيغيب الخسوف بالكامل عن أفريقيا ودول الشرق الأوسط ومعظم أوروبا حيث سيتعين عليهم الانتظار حتى عام 2025.

من بين أولئك الذين يقدمون بثا مباشرا لعرض القمر يوم الثلاثاء: مرصد غريفيث في لوس أنجلوس ومشروع التلسكوب الافتراضي الإيطالي.

هذا هو الخسوف الكلي الثاني للقمر هذا العام، وكان الأول في آيار/مايو. ولن يحدث الخسوف التالي قبل عام 2025.

وسيحدث العديد من عمليات خسوف القمر الجزئي في غضون ذلك.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

المنحة حقنا.. حملة يطلقها عدد من الطلبة للمطالبة بصرف المنحة الطلابية

اخر الاخبار

قرعة ابطال اوربا.. موقعة نارية بين ريال مدريد وليفربول والبايرن في مواجهة سان جيرمان

اخر الاخبار

الرئيس الاوكراني يتهم إيران بإطالة أمد الحرب على بلاده

اخر الاخبار

في قرار صادم.. ملاك ليفربول يعرضونه للبيع

اخبار العراق

الشرطة الاتحادية في كركوك تستولي على كاميرات صحفيين وتمسح توثيقاتهم لقضاء داقوق

اخبار العراق

القوات الامنية في كركوك تمنع صحفيين من تغطية تكدس السيارات امام محطات الوقود

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

المنحة حقنا.. حملة يطلقها عدد من الطلبة للمطالبة بصرف المنحة الطلابية

اخبار مصر

السيسي يوجه نداء عالميا لوقف الحرب الروسية الأوكرانية

اخر الاخبار

في قرار صادم.. ملاك ليفربول يعرضونه للبيع

اخر الاخبار

غدا.. آخر خسوف قمري كامل لمدة ثلاث سنوات

اخبار العراق

الشرطة الاتحادية في كركوك تستولي على كاميرات صحفيين وتمسح توثيقاتهم لقضاء داقوق

اخبار العراق

القوات الامنية في كركوك تمنع صحفيين من تغطية تكدس السيارات امام محطات الوقود

اخبار العراق

القبض على مطلق نار ظهر بمقطع فيديو على مواقع التواصل

اخبار العراق

القبض على مطلق نار ظهر بمقطع فيديو على مواقع التواصل

اخبار العراق

كربلاء تطالب بمعالجة حالات تزايد النزوح من المحافظات

اخبار العراق

توزيع قطع أراضي سكنية للدوائر الحكومية في كربلاء

اخبار مصر

مصر تطلق مبادرة “حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام التغيرّات المناخية”

اخبار العراق

تربية ميسان تعلن عن وصول الكتب الدراسية لمخازنها

اخبار العراق

استقرار سعر الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم الأثنين

اخر الاخبار

موقع تويتر يعلن عن توظيف أكثر من 90 منصبًا جديدا

اخبار العراق

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد .. اليوم الاثنين

اخر الاخبار

بايدن : أكثر من 300 مرشح جمهوري لمناصب فدرالية يرفضون نتائج الانتخابات

اخر الاخبار

تراجع طفيف باسعار النفط اليوم الاثنين